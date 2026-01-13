Haberler

Jandarma kaçak elektronik sigara ele geçirdi

Jandarma kaçak elektronik sigara ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, bir iş yerine düzenlediği baskında 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda M.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir iş yerine yapılan baskında 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kent merkezinde bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonrası M.Ö., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi