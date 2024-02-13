Afyonkarahisar'da Kaçak Elektronik Malzeme Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada çok sayıda kaçak telefon kılıfı, akıllı saat ve değişik türlerde elektronik malzeme ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yaptıkları uygulamalarda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 277 adet telefon kılıfı, 126 adet akıllı saat, 83 adet bluetooth kulaklık, 48 adet hoparlör, 13 adet kamera koruyucu, 5 adet kamera filmi, 5 adet telefon tutacağı, 3 adet ışık seti ele geçirildi. M.N., isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR