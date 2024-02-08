Afyonkarahisar'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 17 Adet Telefon Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan baskında 2 iş yerinde 17 adet kaçak cep telefonu ile çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından 2 iş yerine yapılan baskında 17 adet kaçak cep telefonu ile çeşitli elektronik eşyalar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, kent merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ürün sattığı belirlenen 2 iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 17 adet cep telefonu, 34 adet şarj kablosu, 23 adet şarj adaptörü, 11 adet kulaklık, 7 adet hoparlör ve 3 adet powerbank ele geçirildi. Olayın ardından B.K.,
E.K. ve A.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR