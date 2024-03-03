Afyonkarahisar'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 175 bin TL değerinde 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.Y. isimli şahsın merkeze bağlı Susuz beldesinde kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sattığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler şahsın kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 175 bin TL değerinde 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olay sonrası şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR