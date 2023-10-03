Afyonkarahisar'da Kaçak Avcılık Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, 2 şahıs kaçak olarak avladıkları 77 bıldırcını ile birlikte yakalandı. Şahıslara idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da 77 bıldırcını kaçak olarak avlayan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Karaarslan köyü Göller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak avcılık yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri bölgeye gitti. Sülümenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir süre bölgede inceleme yaptıktan sonra bölgede bir aracın ilerlediğini fark etti. Ekipler ardından aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile S.K. ve S.Y., isimli şahısların avladıkları 77 bıldırcın ele geçirildi. Olayın ardından şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası kesildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR