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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Baskını: Tarihi Eserler ve Silahlar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Baskını: Tarihi Eserler ve Silahlar Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen jandarma baskınında, kaçak alkol ile birlikte uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıyan harita ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılırken, ikamet izni sona eren İran uyruklu kadına para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da kaçak alkol bulundurduğu gerekçesi ile jandarmanın baskın yaptığı iş yerinde sahte alkol ile birlikte uyuşturucu, tarihi eser niteliği taşıyan harita ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa İlçesi Tınaztepe Beldesinde faaliyet gösteren bir işletmede uyuşturucu ve kaçak alkol bulundurdukları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine, Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) söz konusu işletme sahibinin ev ve eklentilerine bakın yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler 17 adet sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, tarihi eser niteliği taşıyan harita, 16 litre sahte, kaçak alkol 3 adet bıçak ve 532 mermi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan T.A., B.M., N.A. ve U.A. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, ayrıca işletmede yapılan kimlik kontrolünde ikamet izni sona erdiği tespit edilen B.A. isimli İran uyruklu kadına 32 bin 864 TL idari para cezası uygulanıp, Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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