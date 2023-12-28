Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol ve Makaron Operasyonu: 5 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 48 litre etil alkol ile birlikte kaçak olduğu belirlenen 107 bin 420 adet boş makaron ve 236 bin 800 adet dolu makaron ele geçirilken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığınca sahte, kaçak alkol ve kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri Bolvadin ilçesinde R.B., M.R.G., Y.Ö., A.R. ve A.K., isimli şahısların iş yeri ve evlerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 48 litre etil alkol ile birlikte kaçak olduğu belirlenen 107 bin 420 adet boş makaron, 236 bin 800 adet dolu makaron, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 kilo 800 gram kıyılmış tütün, bin 760 paket sigara ve alkol kitleri ele geçirildi.

Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirilirken, operasyonda yapılan aramalar ise jandarma kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR