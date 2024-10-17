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Afyonkarahisar'da Japon Turistleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 22 Yaralı

Afyonkarahisar'da Japon Turistleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 22 Yaralı
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Afyonkarahisar'da, Japon turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Kazada bir yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Kaza, Pamukkale'den Kapadokya'ya giden turist kafilesinin yolculuğu sırasında gerçekleşti.

Afyonkarahisar'da yaşanan ve Japon turistleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 22'ye çıkarken, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Turist kafilesinin ayrıca Pamukkale'den Kapadokya'ya gittikleri öğrenildi.

Kaza, sabah 10.30 sıralarında Afyonkarahisar Dinar, Çay ilçe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş.'nin idaresindeki 34 HH 1451 plakalı Japon turistleri taşıyan MAN marka tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Kazada, 1'i ağır 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet ve üniversite hastanelerine sevk edildi. Trafik ekipleri bölge trafik güvenliğini alarak kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yandan devrilen tur otobüsünün Pamukkale'den Kapadokya'ya gittiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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