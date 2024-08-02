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Afyonkarahisar'da jandarmayı görerek kaçan şahıslar dedektör ve alan tarama cihazı ile yakalandı

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Afyonkarahisar'da jandarmayı görerek kaçan 3 şahıs, kısa süreli bir kovalamaca sonrası yanlarında dedektör ve alan tarama cihazı ile yakalandı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da jandarmayı görerek kaçan şahıslar kısa süreli bir kovalamaca sonrası yanlarında dedektör ve alan tarama cihazı ile yakalandı.

Olay, Sandıklı ilçesi Sorkun köyü Eski Koru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri 3 şahsın kaçak kazı yaptığını tespit etti. Ardından jandarma aracını görerek bindikleri araçla kaçmaya başlayan şahıslarla ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası araç durdurularak içerisinde bulunan Ö.G., A.G. ve A.O.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise dedektör, alan tarama cihazı ev fener ele geçirildi. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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