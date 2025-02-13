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Afyonkarahisar'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları uygulamalarda 7 bin 504 adet sentetik ecza ele geçirirken, 11 aranan şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları uygulamalar çerçevesinde 7 bin 504 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 yoklama kaçağı, 1 hırsızlık, 1 hakaret ve 1 cinsel taciz suçlarından olmak üzere toplam 11 aranan şahıs yakalandı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamayla yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken çok sayıda aranan şahsı da yakaladı. Ekipler, 2 bin 724 Türk vatandaşı ile 21 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 2 bin 745 şahsı sorguladı. Uygulama kapsamında ayrıca 176 bakkal, 42 kahvehane, 31 tekel bayii ve 5 içkili yer kontrolü de yapıldı. Yapılan sorgulamalar ve kontrollerde 6 şüpheli şahsın içinde bulunduğu 3 araçta yapılan kontrolde 7 bin 504 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 yoklama kaçağı, 1 hırsızlık, 1 hakaret ve 1 cinsel taciz suçlarından olmak üzere toplam 11 aranan şahıs yakalandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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