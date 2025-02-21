Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt

Afyonkarahisar'da Jandarmadan Trafik Denetimi

Afyonkarahisar'da Jandarmadan Trafik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri, sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Araç evrak kontrollerinin yanı sıra sürücülerin GBT sorgulamaları yapıldı ve trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar-Şuhut karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçların evrak kontrolleri yapılırken, aynı zamanda sürücü ile araç içerisinde bulunanlarında Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik özellikle emniyet kemeri kullanımı, direksiyondayken cep telefonu ile konuşulmaması ve hız sınırlarına uyulması konusunda bilgiler verildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de gerçekleştirileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Acun'dan Galatasaray'a bomba gönderme
img

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! Sahipleri dahil 353 kişi gözaltında
img

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.