Afyonkarahisar'da Jandarmadan Huzur Denetimi: 60 Gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde kent genelinde huzur ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 60 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 21'i işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR