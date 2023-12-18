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Afyonkarahisar'da Jandarma, Yasa Dışı Göçmenleri Yakaladı

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Afyonkarahisar'da jandarma durdurduğu araçta ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalarken, olayla ilgili 1 kişide gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma durdurduğu araçta ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalarken, olayla ilgili 1 kişide gözaltına alındı.

Olay, kent merkezine bağlı Susuz beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kente Ankara'dan düzensiz göçmen getirileceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler A.D. (59) isimli şahsın kullandığı aracı takibe aldı. Ekipler aracı kent girişinde oluşturdukları uygulama noktasında gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra durdurdu. Araçtaki şahısların kimlik kontrollerini yapan ekipler şüphelilerin A.M., A.E., N.M., V.N. ve S.S., olduğunu belirlerken şahısların ayrıca Afganistan uyruklu olduklarını ve yurda kaçak yollardan girdiklerini tespit etti.

Olayın ardından A.D., isimli şahıs insan kaçakçılığı suçlaması ile gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ankara Susuz Haberler

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