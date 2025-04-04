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Afyonkarahisar'da Jandarma Trafik Denetimi: 3 Bin 75 Araç Kontrol Edildi

Afyonkarahisar'da Jandarma Trafik Denetimi: 3 Bin 75 Araç Kontrol Edildi
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Bayram dönüşü yoğunlaşan trafik için jandarma, Afyonkarahisar'da 3 bin 75 araç ve sürücüsünü denetledi. 20 sürücüye toplam 56 bin 370 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 75 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülere yönelik denetimler bayram tatiline rağmen devam ediyor. Bayram dönüşü yoğunlaşan trafik için jandarma ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Dronlarında kullanıldığı denetimde 3 bin 75 araç sürücüsü kontrol edilirken kurallara uymadıkları tespit edilen 20 sürücüye 56 bin 370 TL para cezası kesildi. Denetimlerin bayram dönüşü tamamlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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