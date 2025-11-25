Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 43 Kişi Yakalandı, 13'ü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi jandarma tarafından yakalanırken, şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, son bir hafta içerisinde aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrası çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şahıslardan 13'ü işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR