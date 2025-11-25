Haberler

Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 43 Kişi Yakalandı, 13'ü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 43 Kişi Yakalandı, 13'ü Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, son bir hafta içinde aranan 43 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 13'ü mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi jandarma tarafından yakalanırken, şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, son bir hafta içerisinde aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrası çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şahıslardan 13'ü işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evde korkunç halde ölü bulundu
Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.