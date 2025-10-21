Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 37 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan 37 kişi yakalanırken, şahıslardan 18'nin tutuklandığı bildirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada denetimlerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen yol kontrol ve devriye faaliyetinde çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 18)'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak, cezaevine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR