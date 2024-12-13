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Afyonkarahisar'da Jandarma, Kesinleşmiş Ceza Bulunan 3 Şahsı Yakaladı

Afyonkarahisar'da Jandarma, Kesinleşmiş Ceza Bulunan 3 Şahsı Yakaladı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, hakaret, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Jandarma, aranan şahısların tespiti için önleyici devriyelerine devam ediyor.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş. isimli şahıs Sultandağı'nda yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs İhsaniye'de yakalandı. Kasten yaralama suçundan 1 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F. isimli şahıs Şuhut da yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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