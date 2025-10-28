Haberler

Afyonkarahisar'da Jandarma Denetimlerinde 52 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı. 20-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, yakalanan şahıslardan 22'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 52 kişinin yakalandığı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin 20-26 Ekim tarihleri arasında yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Yapılan denetimlerde toplam 52 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 22'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak, ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR



