Afyonkarahisar'da Jandarma Denetimlerinde 52 Kişi Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı. 20-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, yakalanan şahıslardan 22'si tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin 20-26 Ekim tarihleri arasında yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Yapılan denetimlerde toplam 52 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 22'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak, ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa