Afyonkarahisar'da Jandarma Denetimlerinde 34 Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da yapılan jandarma denetimlerinde 97 bin 611 kişinin kimlik sorguları gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan denetimlerde 97 bin 611 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapılırken, yapılan kontrollerde aranması olan 34 kişi yakalandı.

Gerçekleştirilen denetimlerler ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, son bir hafta içerisinde aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyelerinde 97 bin 611 şahıs ve 761 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 7'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak, ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

