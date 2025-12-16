Çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 12'si mahkemeler tarafından tutuklandı.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalanırken bu şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 8-14 Aralık tarihleri arasında yol kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı. Şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa