Çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 8-14 Aralık tarihleri arasında yol kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı. Şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR