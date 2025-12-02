Haberler

Afyonkarahisar'da Jandarma Denetiminde 31 Kişi Gözaltına Alındı, 13'ü Tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yapılan jandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı, bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlar ve hapis cezaları ile aranan 31 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 13'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

