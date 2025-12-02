Afyonkarahisar'da Jandarma Denetiminde 31 Kişi Gözaltına Alındı, 13'ü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 31 kişiden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlar ve hapis cezaları ile aranan 31 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 13'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR