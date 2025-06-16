Afyonkarahisar'da Jandarma'dan Traktör Sürücülerine Reflektör Eğitimi

Afyonkarahisar'da Jandarma'dan Traktör Sürücülerine Reflektör Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi kapsamında jandarma ekipleri traktör sürücülerine eğitim vererek reflektör dağıttı. Eğitim, traktör kazalarının azaltılması ve gece görünürlüğün artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi çerçevesinde traktör sürücülerine eğitim verip, reflektör dağıttı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Mobil Tarım Timi ve Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timi tarafından Emirdağ Yeniköy'de traktör römorklarında görünürlüğü sağlayan ve Karayolları Trafik Kanunu gereği kullanımı zorunlu olan üçgen reflektör hakkında bilgilendirme yapıldı. "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, azaltılması ve traktörlerin özellikle gece şartlarında görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim sonrası traktör sürücülerine 75 adet üçgen reflektör dağıtıldı.

Eğitim çalışması sonrası vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz istihbaratı tarihinde bir ilk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.