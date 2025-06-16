Afyonkarahisar'da Jandarma'dan Traktör Sürücülerine Reflektör Eğitimi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 'Reflektör Tak Görünür Ol' projesi çerçevesinde traktör sürücülerine eğitim verip, reflektör dağıttı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Mobil Tarım Timi ve Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timi tarafından Emirdağ Yeniköy'de traktör römorklarında görünürlüğü sağlayan ve Karayolları Trafik Kanunu gereği kullanımı zorunlu olan üçgen reflektör hakkında bilgilendirme yapıldı. "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, azaltılması ve traktörlerin özellikle gece şartlarında görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim sonrası traktör sürücülerine 75 adet üçgen reflektör dağıtıldı.

Eğitim çalışması sonrası vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR