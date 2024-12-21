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Afyonkarahisar'da Jandarma Baskınında Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Jandarma Baskınında Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 4 ruhsatsız silah ve 842 mermi ele geçirildi. Üç şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından üç eve yapılan baskın da 4 adet ruhsatsız silah ve bine yakın mermi ele geçirildi.

Olay, merkeze bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri Nuribey beldesinde S.B., A.Ç. ve S.B., isimli şahısların evlerine baskın düzenledi. Baskında arama yapanı ekipler 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 842 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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