Afyonkarahisar'da Jandarma Baskınında Kaçak Eşya ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından iki farklı adrese yapılan baskında 18 gram esrar, 73 bine yakın doldurulmuş kaçak makaron ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler kent merkezinde iki farklı adrese yaptıkları baskında 72 bin 940 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 5 adet elektronik sigara, 18 gram kubar esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi. Olayın ardından E.A. ve F.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR