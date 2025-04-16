Afyonkarahisar'da İzinsiz Haşhaş Ekimi Yapan 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde izinsiz haşhaş ektiği tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Elinden bilgilere göre, denetim jandarma, TMO ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çobanlar ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 şahsın arazilerine izinsiz haşhaş ekimi yaptıkları tespit edildi. Ekipler ardından arazi sahiplerine ekimi yapılan bin 148 kök haşhaşı söktürdü. Sökülen haşhaşların imha edileceği belirtilirken olayla ilgili ayrıca savcılık tarafından da soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR