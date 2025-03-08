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Afyonkarahisar'da İşçi Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 16 Yaralı

Afyonkarahisar'da İşçi Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 16 Yaralı
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Afyonkarahisar'da bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi hafif yaralandı. Olay, Küçükçobanlar köyü yolu üzerinde gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yalanan kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Küçükçobanlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G, idaresindeki 07 BBF 824 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.Ü'nün kullandığı 64 EL 003 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki 15 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tamamının durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri belirtildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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