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Afyonkarahisar'da İşçi Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da İşçi Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Devederesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan S.G., idaresindeki 03 PT 245 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Y.D., idaresindeki 48 AGT 416 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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