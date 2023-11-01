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Afyonkarahisar'da İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da bir kişiyi internet üzerinden verdikleri araç ilanıyla dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayı üzerine çalışma başlattı ve şüphelileri Mersin ve Osmaniye'de yakaladı. Şüphelilerin Afyonkarahisar'a getirildiği ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.