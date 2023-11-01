Afyonkarahisar'da İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Afyonkarahisar'da bir kişiyi internet üzerinden verdikleri araç ilanıyla dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayı üzerine çalışma başlattı ve şüphelileri Mersin ve Osmaniye'de yakaladı. Şüphelilerin Afyonkarahisar'a getirildiği ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Afyonkarahisar'da bir kişiyi internet üzerinden verdikleri araç ilanıyla "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kişinin araç satışı üzerinden 510 bin lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
A.K. (30) Mersin'de, A.Y.A. (21) Osmaniye'de yakalandı.
Şüphelilerin Afyonkarahisar'a getirildikleri ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.