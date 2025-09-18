Haberler

Afyonkarahisar'da İlaç Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da İlaç Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan ilaç yüklü bir kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kazada bir kişi yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ilaç yüklü kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dişli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BKE 007 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı! İşte avukatına verdiği not
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.