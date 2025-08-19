Afyonkarahisar'da İki Tırın Çarpışması Maddi Hasarla Atlattı
Afyonkarahisar-Ankara karayolunda seyir halindeki iki tırın çarpışması sonucu bir tır yan yattı, ancak kazada yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'da seyir halindeki 2 tırın birbiriyle çarpıştığı ve araçlardan birisinin yan yattığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.
Olay, dün gece Afyonkarahisar- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 08 K 3009 plakalı tır ile plakası öğrenilemeyen bir başka tır henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda 08 K 3009 plakalı tır yan yattı. Korkutan kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazada kimsenin yara almaması teselli kaynağı oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa