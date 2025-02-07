Afyonkarahisar'da İhaleye Fesat Karıştıran Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da ihaleye fesat karıştırmak suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.R.Ü. isimli şahsın ihaleye fesat karıştırmak suçundan arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR