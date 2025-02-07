Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz

Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bakanlıktan itiraz
Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Devlet Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Afyonkarahisar'da İhaleye Fesat Karıştıran Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da İhaleye Fesat Karıştıran Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da ihaleye fesat karıştırmak suçundan aranan M.R.Ü. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da ihaleye fesat karıştırmak suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.R.Ü. isimli şahsın ihaleye fesat karıştırmak suçundan arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
img

Deprem fırtınasıyla ilgili bir kentimizin uykularını kaçıracak uyarı
img

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.