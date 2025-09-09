Afyonkarahisar'da Huzur Denetimleri: 800 Kişinin Kimlik Sorgulandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen huzur denetimlerinde 800'e yakın kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte ekiplerimizce geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven ortamında eğitim alabilmesi amacıyla öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okullar, park, bahçeler ve işletmelerde il merkezi ve ilçelerde 233 personelin katılımıyla denetim yapıldı. Denetimlerde 798 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Çocuklarımızın suça sürüklenmesi ve suçun mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini engelleyebilecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla denetimlerimiz artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR