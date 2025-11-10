Afyonkarahisar'da Huzur Denetimi: 438 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Bıçak Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen huzur ve asayiş denetiminde 438 şahsın kimlik sorgulamasi yapılırken, denetimde kurusıkı tabanca ile maksat dışı kullanılan iki bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, denetim İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin desteği ile gerçekleştirildi. 67 personelin gerçekleştirdiği çalışmalar toplamında 438 vatandaş ve 119 araç sorgulanırken 6 araca 27 bin 616 TL idari para cezası kesildi. Uygulama çerçevesinde 9 kafeterya, 17 kıraathane, 3 adet park ve bahçenin yanı sıra kimliği tespit edilemeyen şarhıslar tarafından sıklıkla girilen 3 adet metruk bina kontrol edilirken bu arama çalışmalarında da 1 kuru sıkı tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR