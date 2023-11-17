Afyonkarahisar'da hükümlü yakalandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılıktan aranan M.T. isimli şahıs kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 15 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı'da araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, çok sayıda dolandırıcılıktan araması bulunan M.T'yi (26) kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa