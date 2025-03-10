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Afyonkarahisar'da Hırsızlıktan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Hırsızlıktan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan F.E. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede F.E., isimli şahsın muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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