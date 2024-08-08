Afyonkarahisar'da Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da girdiği 3 işyerinden hırsızlık yapan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. 3 iş yerine pencereden girilerek 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 bin TL nakit para ve 1 adet kredi kartı çalındığını belirleyen ekipler ardından şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlık olaylarını 4 suç kaydı olan M.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis ardından yaptığı takip sonrası şahsı çaldığı bilgisayara ile birlikte yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, çaldığı bilgisayar ise sahibine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR