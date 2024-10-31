Afyonkarahisar'da Hırsızlık ve Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 6 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın kasten yaralama ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 6 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipleri şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR