Afyonkarahisar'da Hırsızlık ve Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da silahlı tehdit ve hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.A. isimli şahsın silahla tehdit ve adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR