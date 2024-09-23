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Afyonkarahisar'da Hırsızlık ve Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Hırsızlık ve Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da silahlı tehdit ve hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.A. jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, Çay ilçesinde gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da silahlı tehdit ve hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.A. isimli şahsın silahla tehdit ve adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Suç Çay

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