Afyonkarahisar'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da inşaat alanlarından demir ve bakır malzemeler ile bir pideci dükkanından fırın tepsisi ve para çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'da çok sayıda hırsızlığa karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaat alanlarından demir ve bakır malzemeler ile bir pideci dükkanından fırın tepsisi ve para çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen A.G. ve A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.