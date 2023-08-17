Afyonkarahisar'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Afyonkarahisar'da inşaat alanlarından demir ve bakır malzemeler ile bir pideci dükkanından fırın tepsisi ve para çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.