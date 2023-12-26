Afyonkarahisar'da hırsızlık suçuyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçu ve 8 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs il jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi'nde yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Salar Jandarma Karakol Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyet devam ediyor. Bu çerçevede; hakkında hırsızlık suç kaydı ile 8 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B.G. isimli şahıs Salar Beldesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR