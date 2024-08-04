Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Mahkum Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.E.E. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede, hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.E.E. isimli şahıs, Bayat ilçesi Işıklı Kavşak noktasında yol kontrol arama faaliyetinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR