Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yapılan yol kontrolündeki kimlik sorgulaması sonucu yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde jandarma ekipleri tarafından trafik ve asayiş amaçlı yol kontrolü gerçekleştirildi. Kontrolde durdurulan bir araçtaki şahısların kimliklerini sorgulayan ekipler E.A., isimli şahsın hırsızlık suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AFYONKARAHİSAR