Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde İ.Ç., isimli şahsın bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR