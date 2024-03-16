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Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suç kaydı ile 5 yıl hapis cezası ile aranan S.E., yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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