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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye gezerken şüpheli bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şahsın isminin B.C. (19) olduğu ve

kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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