Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay 30 gün hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 13 yıl 4 ay 30 gün hapis cezası ile ranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçesi'nde ikamet eden ve hakkında kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suç kaydı ile 13 yıl 4 ay 30 gün hapis cezası bulunan Y.A., isimli şahıs jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan şahıs ardından Dinar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR