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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan aranan bir şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede E.K., isimli şahsın hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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