Afyonkarahisar'da Hırsızlık Operasyonu: Tarihi Eserler ve Altın Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Hırsızlık Operasyonu: Tarihi Eserler ve Altın Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da, hırsızlık zanlısının adresine yapılan baskında tarihi eserler ve altın objeleri ile birlikte kaçak alkol ve silahlar bulundu. Zanlı S.B. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen 2 hırsızlık olayının zanlısının adresine yapılan baskında aralarında altın objelerinde bulunduğu tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sinanpaşa ilçesi Garipçe köyünde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısının kent merkezinde yaşayan S.B., isimli şahıs olduğunu belirledi. Ardından şahsın adresine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 2 adet üzerinde hayvan figürleri bulunan küp, 1 adet ikiz tabirli küçük çapta küp, 450 gram ağırlığa sahip altın olduğu değerlendirilen malzeme, 74 adet kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 2 adet bakır küp ele geçirildi .

Olayını ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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