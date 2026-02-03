Haberler

Güvenlik kamerasına takılan 42 hırsızlık şüphelisini polis yakaladı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen detaylı polis çalışmaları sonucu, 11 ev ve 5 iş yerinden soygun, 1 oto ve 4 motosiklet hırsızlığı dahil toplam 32 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler yakalandı. Olayda toplam maddi değeri 2 milyon 300 bin TL olan eşya ve para ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da girdikleri ev ve iş yerlerini soyan, araç ve motosiklet çalan hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarına takılırken, polis ekipleri şahısları adım adım iz sürerek yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Ocak ayı içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından detaylı bir çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde 11 ev ve 5 iş yerinden soygun, 1 oto, 4 motosiklet hırsızlığı ile toplamda 32 farklı hırsızlık olayının meydana geldiği belirlendi. Ekipler yaptıkları çalışma ile 32 hırsızlık olayının tamamını aydınlattı. Yapılan operasyonlarda toplamda maddi değeri yaklaşık 2 milyon 300 bin TL olan altın, para, araç ve cep telefonları da bulunarak vatandaşların maddi kayıpları giderildi.

Öte yandan gerçekleştirilen hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından da tespit edilirken, ekipler hırsızlık olayına karışan şahısları tek tek tespit ederek yakaladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
