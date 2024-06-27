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Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nde Yangın Çıktı

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Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin ağaçlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kent merkezinde bulunan Hıdırlık Tepesi'nden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeyi bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hızlı bir şekilde yangına müdahale eden ekipler yangını müdahale ederken, ot yangını olduğu belirtilen olayda alevlerin ağaçlara sıçramaması için ekiplerin yoğun uğraş verdikleri kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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